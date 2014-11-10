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إبرام اتفاقية تجارة حرة بين كوريا الجنوبية والصين

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إبرام اتفاقية تجارة حرة بين كوريا الجنوبية والصين إبرام اتفاقية تجارة حرة بين كوريا الجنوبية والصين

أعلنت كوريا الجنوبية والصين اليوم الاثنين، عن توصلهما إلى عقد اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بينهما في تتويج للمفاوضات التي استمرت لمدة 30 شهرا.

وبعد المفاوضات التي استمرت حتى صباح اليوم الاثنين، من أجل توسيع السوق الصيني أمام المنتجات الكورية والسوق الكوري أمام المنتجات الصينية، اتفقت الدولتان على التوقيع على الاتفاقية التي تتضمن 22 بندا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وبهذا يصبح لكوريا الجنوبية اتفاقيات تجارة حرة مع كل الكتل الاقتصادية الكبرى الثلاثية في العالم : الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والصين.

وجاء هذا الاتفاق أثناء محادثات القمة بين الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه والرئيس الصيني شي جين بينج في بكين على هامش مشاركتهما في مؤتمر قمة أبيك، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفك، الذي تستضيفه بكين.

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