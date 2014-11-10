رئيس جامعة سوهاج يبحث مطالب اتحادات طلاب 3 كليات عقب حادث الكوامل

اجتمع الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج مع ممثلى الإتحادات الطلابية الخاصة بكليات التجارة والزراعة والتربية بالجامعة .

وقد تناول الاجتماع الذي عقد، مساء الأحد، بمقر مجلس الجامعة عدد من النقاط التي طرحها الطلاب على رئيس الجامعة والتي تتضمن بعض المطالب الخاصة بطلاب تلك الكليات في أعقاب مصرع وإصابة 14 طالبة بالجامعة في حادث تصادم على طريق الجامعة الجديدة المنقول إليها هذة الكليات.

وقد استهل رئيس الجامعة اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث، ثم الاستماع لوجهات نظر الطلاب وجميع مطالبهم التي طروحها خلال الإجتماع.

وقال رئيس الجامعة إنه تم خلال الإجتماع الموافقة على نقل طلاب كلية الزراعة عن طريق أتوبيسات الجامعة إلى الجامعة الجديدة بالمجان حتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول وتفعيل نقطة الشرطة المتواجدة أمام مقر الجامعة الجديدة وتوفير سيارة إسعاف داخل الجامعة الجديدة طوال اليوم والتنسيق مع إدارة مرور سوهاج لتواجد أفراد من رجال المرور على بداية طريق الجامعة القديم وعدم السماح بمرور سيارات غير سيارات الجامعة على الطريق الجديد والعمل على إصلاح وتركيب سور للكوبري الحالي في بداية الطريق القديم .

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه اتخذ قراراً بعودة الطالبات من المدينة الجامعية بالجامعة الجديدة إلى المدينة الجامعية بالمقر الحالي للجامعة وذلك حفاظاً عليهن.

وأوضح الدكتور نبيل نور الدين أنه تخفيفاً على طلاب كليتي التجارة والتربية التي عادت كلياتهم إلى الحرم القديم سوف يتم استدعاء موظفين من كل كلية من كليات الجامعة الجديدة فيما يختص بشئون الطلاب ورعاية الشباب والخزينة والدراسات العليا لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالطلاب وذلك في مبنى الجامعة القديم.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة قد أتخذ قراراً بعودة طلاب الدبلومة بكلية التربية والبالغ عددهم 6500 طالب وطالبة لتلقي محاضراتهم بالجامعة القديمة في أعقاب حادث تصادم الكوامل.