السفيرة الأمريكية: ندعم مصر في جهود تأمين حدودها وتفكيك الشبكات الإرهابية

باترسون: الإرهاب الدولي يهدد مصالح الأمن القومي لكل من مصر وأمريكا

كتب : أكرم سامي منذ 4 دقائق

صرحت السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون، بأن الإرهاب الدولي يشكل تهديدا لمصالح الأمن القومي المشتركة، لكل من مصر والولايات المتحدة.

وقالت باترسون بمناسبة إطلاق التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب في عام 2012 "نحن ندعم الحكومة المصرية في جهودها لتأمين حدودها وتفكيك الشبكات الإجرامية والإرهابية".

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، تقريرها القُطري السنوي حول الإرهاب، وهو التقرير الذي يتم إصداره بتكليف من الكونجرس، لتقييم اتجاهات ووقائع الإرهاب الدولي في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مصر.