بالصور .. فريق جراحي ينجح في استئصال ورم خبيث بالبنكرياس وإعادة توصيل أجزاء بالجهاز الهضمي لأول مرة بمستشفي قنا الجامعي‎

بعد ست ساعات متواصلة فريق جراحي ينجح في استئصال ورم خبيث بالبنكرياس وإعادة توصيل أجزاء بالجهاز الهضمي لأول مرة بمستشفي قنا الجامعي بعد نجاح إجراء عمليات قلب مفتوح للأطفال لأول مرة بمستشفي قنا الجامعي.

نجح فريق جراحي على مدار ست ساعات متواصلة ،تحت اشراف الدكتور محمد خليل العمارى رئيس قسم الجراحة العامة، و فريق من الجراحين مكون من دكتور عبد الله طه ودكتور محمد عبدالشافى ودكتور حسام طاهر ودكتور أحمد مقلد ودكتور محمد يحيى، مع طاقم التخدير برئاسة الأستاذ الدكتور صلاح عصيده ودكتورة مروة نصر ودكتور مصطفى أشرف ودكتورة أميره عبد الغفار،في استئصال ورم خبيث بالبنكرياس عن طريق استئصال جزء من المعدة والأنثى عشروالمراره وجزء من القنوات المرارية و جزء من الأمعاء الدقيقة وجزء من البنكرياس ثم

> إعادة التوصيل بين أجزاء الجهاز الهضمي .

وتسمى هذه الجراحة عملية ويبل (whipple procedure).وجدير بالذكر أن المريضة البالغة من العمر 32 عاما جاءت للمستشفى من مدينه قوص بقنا وكانت تعانى من انسداد يرقانى سرطاني حيث تم عمل منظار على القنوات المرارية بالمستشفى وأخذ عينه من الورم..

وتم عمل أشعه مقطعيه وأشعة رنين مغناطيسي للمريضة بالمستشفى وتم تجهيز المريضة للجراحة بعد استكمال كافة التحاليل المطلوبة.وتم إجراء الجراحة واستئصال الورم بالكامل لأول مره في مستشفيات قنا الجامعية واستغرقت الجراحة ست ساعات.. والمريضة في حاله جيدهومستقره تماما.

وقال الدكتور عبد الله طه مدير مستشفى الجهاز الهضمي :” ان المريضة فى حالة صحية جيدة ومستقرة وان مثل هذه الجراحات لا تجرى إلا في مستشفيات جامعية مجهزة وعالية الكفاءة وان مستشفى قنا الجامعي الجديد لا يتجاوز عمره عدة أشهر ويبذل جميع العاملين قصارى جهدهم لخدمه المرضى ولنجاح الجراحات المتقدمة برغم الإمكانيات المحدودة وقدم الشكر لباقي الفريق الطبي الذي نجح في إجراء هذه الجراحة الدقيقة والمشرفة لأطباء المستشفيات الجامعية بقنا ومن قبل زملائنا بقسم قسطرة القلب وقسم القلب والصدر ونجاحهم فى عمليات القلب المفتوح “، كما اشكر الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على دعمه لنا والحرص على زيارات مستمرة للمستشفي وللدكتور محمد العمارى رئيس قسم الجراحة بالمستشفيات الجامعية .