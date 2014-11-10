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بالصور والفيديو .. اجتماع رئيس جامعه سوهاج مع ممثلي اتحادات كليات التربية والزراعة والتجارة‎

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بالصور والفيديو .. اجتماع رئيس جامعه سوهاج مع ممثلي اتحادات كليات التربية والزراعة والتجارة‎ بالصور والفيديو .. اجتماع رئيس جامعه سوهاج مع ممثلي اتحادات كليات التربية والزراعة والتجارة‎

اجتمع الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، مع ممثلي من الاتحادات الطلابية الخاصة بكليات التجارة والزراعة والتربية، م بمقر مجلس الجامعة.

تناول الاجتماع عدد من النقاط التي طرحها الطلاب على رئيس الجامعة والتي كانت تتضمن بعض المطالب الخاصة بطلاب تلك الكليات. وقد استهل رئيس الجامعة اللقاء بالوقوف دقيقة حداد علي ارواح شهداء الحادث، ثم الاستماع لوجهات نظر الطلاب كاملة لجميع المطالب التي تم طرحها.

وأضاف نور الدين أن المطالب التي تمت الموافقة عليها تتلخص في الموافقة على نقل طلاب كلية الزراعة عن طريق أتوبيسات الجامعة إلى الجامعة الجديدة بالمجان حتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول، تفعيل نقطة الشرطة المتواجدة أمام مقر الجامعة الجديدة، توفير سيارة إسعاف داخل الجامعة الجديدة طوال اليوم، ضرورة تواجد أفراد من رجال المرور على بداية طريق الجامعة القديم، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور سوهاج، والعمل على إصلاح وتركيب سور للكوبري الحالي في بداية الطريق القديم، التنسيق مع إدارة مرور سوهاج بعدم السماح بمرور سيارات غير سيارات الجامعة على الطريق لجديد وأشار رئيس الجامعة إلى أنه اتخذ قراراً بعودة الطالبات من المدينة الجامعية بالجامعة الجديدة إلى المدينة الجامعية بالمقر الحالي للجامعة وذلك حفاظاً عليهن.

وأوضح الدكتور نبيل نور الدين أنه تخفيفاً على طلاب كليتي التجارة والتربية التي عادت كلياتهم الي الحرم القديم، سوف يتم استدعاء موظفين من كل كلية من كليات الجامعة الجديدة، فيما يختص بشئون الطلاب ورعاية الشباب والخزينة والدراسات العليا، لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالطلاب وذلك في مبنى الجامعة القديم. وجدير بالذكر أن رئيس الجامعة قد أتخذ قراراً
> بعودة طلاب الدبلومة بكلية التربية والبالغ عددهم 6500 طالب وطالبة لتلقي محاضراتهم بالجامعة القديمه.

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