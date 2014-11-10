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بالصور.. امن سوهاج يضبط 3 بنادق آلية وخرطوش و عدد 3 طبنجة بالبلينا خلال حملة امنية‎

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بالصور.. امن سوهاج يضبط 3 بنادق آلية وخرطوش و عدد 3 طبنجة بالبلينا خلال حملة امنية‎ بالصور.. امن سوهاج يضبط 3 بنادق آلية وخرطوش و عدد 3 طبنجة بالبلينا خلال حملة امنية‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من تنفيذ حملة امنية مكبرة  بدائرة مركز البلينا ضمت ضباط وحدة مباحث المركز وضباط فرع بحث الجنوب بر مدعومين بمجموعات قتالية تحت اشراف اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج سفرت جهودها عن ضبط الأتي :-
> 1- السيد عبد العال مصطفي سن 45 عامل وبحيازته عدد ” 2 ” بندقية آلية عيار 7.62×39 الأولي تحمل رقم ELKi3906 والثانية 5G003s29 .

2-  مدحت السيد عبد العال مصطفي [ نجل الأول ] وبحيازته طبنجة مجهولة النوع والعيار صناعة إيطالي،  تحرر عن ذلك المحضر رقم 6160 إداري المركز لسنة 2014 .

3- حسام عطاي شرقاوي سن 37 عامل – ويقيمون بناحية بني حميل – دائرة المركز وبحيازته طبنجة ماركة أستار عيار 9 مم تحمل رقم 78355 915 0 ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6158 إداري المركز لسنة 2014.

4- خليل عاطف محمود سن 31 عامل وبحيازته طبنجة مجهولة النوع والعيار ومطموسة الأرقام،  تحرر عن ذلك المحضر رقم 6159 إداري المركز لسنة 2014 .

5- كارم محمود هندي سن 28 عامل وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 صناعة بلجيكي مدون عليها تحمل رقم 8730 وعدد ” 5 ” طلقات من ذات العيار،  تحرر عن ذلك المحضر رقم 6162 إداري المركز لسنة 2014 .

6- عبد الرحمن حسن عبد الرحمن سن 30 عامل – ويقيمون بناحية برخيل – دائرة  المركز أثناء قيادته دراجة بخارية [ بدون لوحات معدنية ] تم التحفظ عليها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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