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العثور على جثة الممثلة ليندسي بو في منزلها

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الإثنين 10-11-2014 12:39

توفيت قبل أمس الجمعة الممثلة البريطانية Lindsay Boe عن عمر ناهز 34 عاماً.

وقد تم العثور على جثة الراحلة داخل منزل زوجها Ashley House المذيع بقناة Eurosport TV.

وكشفت صحيفة Mirror البريطانية أن Lindsay Boe نجمة A Waterloo Road، فارقت الحياة إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة، كما كانت تعاني مؤخراً من كثرة المشاكل الناجمة عن إدمان الكوكايين والقمار.

وأوضح Ashley زوج الضحية، أنه شعر بالقلق على زوجته وهرع إلى المنزل بعد عدم ردها على اتصالاته، فعثر عليها جثة هامدة.

أما الطبيب الذي أشرف على حالة Lindsay، فقال: كانت تشعر بأنها فاشلة وكانت تتعاطى الكوكايين بشكل يومي، وحاولت إيذاء نفسها، وكانت تستخدم أدوية مضادة للاكتئاب.

 

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