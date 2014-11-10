"بلاتينوم ريكوردز" تُطلِق 3 أغنيات مصوّرة للفنانين زياد خوري ودنيا بطمه وحلا الترك

بعد إعلان شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي عن إطلاق حلّتها الجديدة، كشفت الشركة عن تصويرها 3 أغنيات جديدة للفنّانين زياد خوري، ودنيا بطمه، وحلا الترك.

وفي التفاصيل، تم تصوير الأغنية الأولى لنجم الموسم الثاني من برنامج "آراب آيدول" الفنان اللبناني زياد خوري، والتي حملت عنوان: "خلّينا نتكتك"، مع المخرج الإماراتي أحمد عبد القادر، وهي من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع ميشال فاضل. ومن المتوقع بدء بثّ الكليب اعتباراً من 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

أما فيديو كليب الفنانة المغربية دنيا بطمة، فهو لأغنية "حبّك عسل" من ألبومها الجديد، والأغنية من كلمات عبدالله العماني، وألحان وتوزيع حسام كامل، وقد تم تصويرها مع المخرج الجنوب أفريقي جاك مولدر. ومن المتوقع أن يبدأ عرض الكليب في الأيام المقبلة.

أما بالنسبة لحلا الترك، فستشهد المرحلة المقبلة من مسيرتها الفنية تغييرات جذرية مرتقبة وضعتها "بلاتينوم ريكوردز" في خانة "المفاجأة". وفي هذا السياق، تولّى المخرج جاك مولدر تصوير كليب مُقتَضَب، يبدأ عرضه اعتباراً من 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويسلّط الضوء على المرحلة السابقة من حياة حلا، انطلاقاً من أولى إطلالاتها الغنائية في سنٍّ مبكرة، مروراً بما قدّمته عبر مسيرتها الفنية اليافعة، ووصولاً إلى اليوم الذي يشهد حصول "النقلة النوعية" في أداء حلا وإطلالتها بموازاة شكل ومضمون أغنياتها. أما الحلّة الجديدة لحلا الترك، فسيتعرّف عليها الجمهور اعتباراً من منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو موعد عرض الفيديو كليب الجديد لأغنيتها التي تحمل عنوان "Live in the Moment" وتؤدّيها باللغتيْن العربية والإنكليزية. الأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان المنتج الموسيقي العالمي رودني جيركينز الفائز بجائزة Multi Grammy Award، وتوزيع ميشال فاضل.