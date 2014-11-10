«الجبهة السلفية»: وضعنا خطة لمواجهة «الداخلية» بمظاهرات 28 نوفمبر الجاري

أكدت الجبهة السلفية أحد أعضاء تحالف ما يسمى بـ«دعم الشرعية»، إن «الجبهة» بالتعاون مع بعض التيارات الاسلامية وضعت خطة لمواجهة قوات الداخلية في مظاهرات جمعة 28 الجاري.

وقال محمد جلال، المتحدث باسم الجبهة السلفية: «لن نسمح لرجال الداخلية فض مظاهرات كما حدث في اعتصام رابعة العدوية»، مضيفا أن «هناك خطة تم وضعها ستنفذ مع الأمن أثناء تدخلهم لفض الاعتصام».

وأضاف «جلال»، في بيان، أن «مظاهرت 28 نوفمبر ستنطلق تحت شعار (الثورة الإسلامية)»، مؤكدا: «سنرفع المصاحف في جميع الشوارع ولدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا أثناء المواجه مع قوات الأمن، متوقعا التفاف آلاف الشباب حول مطالبها».