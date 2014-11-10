محافظ سوهاج يناقش إحياء وتطوير صناعتي النسيج اليدوي والحرير

عقد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج اجتماعا مع الدكتورة نوال المسيري والدكتور حنا نعيم والدكتوره سحر مراد أعضاء الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية ومحمد الدقيشي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفراعنة لتطوير وتسويق منتجات أخميم اليدوية.

وناقش الإجتماع تطوير صناعتى النسيج والحرير وتدريب عدد من أبناء المحافظة على أعمال النسيج اليدوي لإحياء هذه الصناعة بقرية «الشيخ مكرم» بمركز سوهاج حيث يبدأ تم توفير 2 نول للتدريب على صناعة الحرير وسيتم زيادة عدد الأنوال إلى 12 نول بعد تدريب الفتيات وتوفير المواد الخام والتسويق للمنتجات.

وأكد الحاضرون أن المشروع قابل للزيادة مستقبلا وأنه في حاجة لدعم رجال الأعمال للمشروع والتنسيق مع القيادات التنفيزية لتبنى المشروع.

وأكدت الدكتورة نوار المسيري، أن الجمعية تقوم حاليا بإدارة مشروع للتنمية في المحافظة حول نسيج الحرير بالاتفاق مع البنك الدولى بدعم مالى 170 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور حنا نعيم، أنه بعد التدريب يجب توفير النول للمتدرب حتى يعتبر ذلك فرصة عمل مؤكدا أنه لابد من تكامل المؤسسات لإنجاح المشروع وخروجه من حيز صغير إلى حيز أكبر .

وأشار محمد الدقيشي إلى أن المؤسسة ستبدأ خلال أيام في تدريب المرحلة الأولى من شباب الخرجين بواقع ألف متدرب.

ورحب المحافظ بالفكرة معلنا دعمه لها باعتبار أن المشروعات البيئية تساعد في تنمية المجتمع الريفي وتسهم في المساعدة في أعباء المعيشة وأهمية ذلك في ربط التعليم الفني بسوق العمل.