جمعية «زهرة» تنظم «البيت الوردي» في البكيرية

البكيرية - محمد المسلم عدسة - عبدالرحمن الشعيبي

دشن محافظ البكيرية الأستاذ رميح بن صالح الشتيوي فعاليات "البيت الوردي" لاكتشاف سرطان الثدي، التي تنظمها جمعية "زهرة" بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، في مركز الملك عبدالله الحضاري بالمحافظة، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم الدكتور صلاح الخراز ومساعد مدير الشؤون الصحية الدكتور أحمد السلوم ومدير المستشفى والقطاع الصحي بمحافظة البكيرية الأخصائي أول خالد العنزي وعدد من مديري القطاعات الصحية بمنطقة القصيم.

وفي البداية قام الشتيوي والحضور بزيارة متحف الراجحي الراعي المشارك في الفعاليات، بعد ذلك قام بقص الشريط إيذاناً بانطلاق فعاليات "البيت الوردي"، ثم تجول في أجنحة الفعاليات التي تضمنت جناح المركز الإعلامي وجناح تسجيل الزايرات وجناح مكافحة السمنة وجناح الرياضة المنزلية وجناح الفحص الذاتي وجناح الرسم وجناح التصوير الفوتوغرافي، ثم مشاهدة عرض مرئي عن الفحص الذاتي لسرطان الثدي، وعرض مرئي عن قصص النساء الناجيات من سرطان الثدي.

بعدها توجه الشتيوي إلى مقر صالة الحفل حيث قامت فرقة أثر الإنشادية بعمل لوحة إنشادية رائعة بهذه المناسبة، بعد ذلك تم تكريم الراعي الرسمي للحفل مؤسسة هيلة إبراهيم العبودي الخيرية وعدد من الجهات الراعية للفعاليات.

وفي الختام أشاد الشتيوي بالجهود التي تبذلها جمعية "زهرة" بالتعاون مع الشؤون بالمنطقة لتقديم برنامج توعوي هادف يعمل على الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي لدى السيدات ومعالجته وكذلك إيصال رسائل توعوية متعددة تهدف إلى سلامة المرأة والطفل والمحافظة عليهما.