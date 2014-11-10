أخبار عاجلة

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمانة الرياض تصادر 19 مبسطاً عشوائياً و1100 كرتون خضروات وفاكهة للجائلين

Google+ Print
أمانة الرياض تصادر 19 مبسطاً عشوائياً و1100 كرتون خضروات وفاكهة للجائلين أمانة الرياض تصادر 19 مبسطاً عشوائياً و1100 كرتون خضروات وفاكهة للجائلين

    صادرت فرق أمانة منطقة الرياض الميدانية أمس الأول (19) مبسطا مخالفا لبيع الكماليات والحطب والملابس الشتوية والمأكولات والبضائع الأخرى و1100 كرتون خضروات وفواكه، إضافة إلى مصادرة 10 عربات و10 موازين تستخدم في عملية البيع وتم تسليم كافة المصادرات للجمعيات الخيرية حسب الأنظمة وذلك في حملة رقابية شاملة نفذتها الفرق الميدانية بالأمانة وبمساندة من الجهات الأمنية في شرطة العاصمة (الحملة الأمنية) في مواقع الباعة الجائلين (غير السعوديين) في أحياء متفرقة من العاصمة.

وأزالت الفرق الميدانية بالأمانة بواسطة آلياتها ومعداتها أكثر من 17 موقعاً عشوائياً مخالفاً للباعة الجائلين الأجانب في عدد من الأحياء.

وكانت الفرق الرقابية قد باشرت 33 بلاغا رسميا من هاتف طوارئ أمانة الرياض 940 ضد الباعة الجائلين (الأجانب) في أحياء متفرقة.

يذكر أن أمانة منطقة الرياض أطلقت حملاتها الرقابية ضد الجائلين الأجانب منذ عدة أشهر وحتى الأن لتوفير الأجواء الصحية الآمنة لسكان العاصمة ومنع ظاهرة البيع العشوائي الجائل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية