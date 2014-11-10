أمانة الرياض تصادر 19 مبسطاً عشوائياً و1100 كرتون خضروات وفاكهة للجائلين

صادرت فرق أمانة منطقة الرياض الميدانية أمس الأول (19) مبسطا مخالفا لبيع الكماليات والحطب والملابس الشتوية والمأكولات والبضائع الأخرى و1100 كرتون خضروات وفواكه، إضافة إلى مصادرة 10 عربات و10 موازين تستخدم في عملية البيع وتم تسليم كافة المصادرات للجمعيات الخيرية حسب الأنظمة وذلك في حملة رقابية شاملة نفذتها الفرق الميدانية بالأمانة وبمساندة من الجهات الأمنية في شرطة العاصمة (الحملة الأمنية) في مواقع الباعة الجائلين (غير السعوديين) في أحياء متفرقة من العاصمة.

وأزالت الفرق الميدانية بالأمانة بواسطة آلياتها ومعداتها أكثر من 17 موقعاً عشوائياً مخالفاً للباعة الجائلين الأجانب في عدد من الأحياء.

وكانت الفرق الرقابية قد باشرت 33 بلاغا رسميا من هاتف طوارئ أمانة الرياض 940 ضد الباعة الجائلين (الأجانب) في أحياء متفرقة.

يذكر أن أمانة منطقة الرياض أطلقت حملاتها الرقابية ضد الجائلين الأجانب منذ عدة أشهر وحتى الأن لتوفير الأجواء الصحية الآمنة لسكان العاصمة ومنع ظاهرة البيع العشوائي الجائل.