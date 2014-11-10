فيديو.. «أديب» عن أنباء بإصابة «خليفة داعش»:«أعز أصدقائه بلغ عنه»

علق الإعلامي عمرو أديب، على إصابة زعيم تنظيم «داعش»، أبوبكر البغدادي، في غارة شنتها مقاتلات التحالف الدولي على رتل عسكري قرب مدينة الموصل مقر التنظيم، وفقًا لما ذُكر على حساب منسوب للمتحدث باسم تنظيم «داعش»، أبومحمد العدناني، الأحد، على موقع «تويتر»، قائلًا: «الراجل دا بلغ عنه أعز أصدقائه، زي بن لادن اللي باعه واحد من أقرب الناس له وكله بالفلوس».

وأضاف «أديب»،خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الأحد: «الطيارة اللي ضربت الراجل دا كانت عارفة إن البيت دا بالتحديد فيه اجتماع لقادة داعش، الإخوة المسلمين المحترمين دول فيهم حد بيبيعهم، وعلى فكرة قادة التنظيم كانوا في الاجتماع كمان مش هو بس اللي مات، ومن هبلهم اجتمعوا كلهم في حتة واحدة».

ووجه الإعلامي، رسالة للشباب المصري، قائلًا: «أخوك اللي بيقولك تعالى داعش دا ممكن يبيع أمه، أخوك اللي أنت حاسس فيه الإسلام والتضحية باع زعيمه الخليفة شخصيًا، برغم أنه ملحقش يبقى رئيس داعش».