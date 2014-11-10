محافظ سوهاج: الانتهاء من 90% من طريق الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل

تفقد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج الأعمال الإنشائية بطريق الجامعة الجديد والذى يربط بين مدينة سوهاج وجامعة سوهاج الجديدة بمنطقة الكوامل .

وأكد العاملون بالطريق للمحافظ خلال الجولة التي رافقه فيها المهندس محمد وهبة رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة ومسؤولى الشركة المنفذة للطريق انهم يقاتلون ويعملون 24 ساعة يوميا للانتهاء من الطريق .

وقال محافظ سوهاج- في تصريحات له خلال الجولة- أنه تم الإنتهاء من 90% من الأعمال الإنشائية بالطريق ولم يتبقى إلا 10% فقط تتمثل في الإنتهاء من الكوبرى العلوى على الطريق والذى سوف يتم الإنتهاء منه بنهاية شهر ديسمبر المقبل لافتا إلى أنه سوف يتم عمل تحويلة صغيرة تمهيدا لتشغيل الطريق بنهاية الأسبوع الحالى لحين الإتهاء من الكوبرى العلوى.

وأوضح المحافظ أن الطريق واجهته العديد من المصاعب المتمثلة في نزع ملكية الأراضى من الأهالى وتغطية المصارف وبعض المشكلات المتعلقة بالرى والكهرباء وردم الترع مؤكدا ان العمل الفعلى بهذا الطريق لم يبدأ إلا من عام فقط .

وقال «عتيق»: «لانريد أن تؤثر رغبتنا في إنهاء الطريق بسرعة على النواحى الفنية وكفاءة الطريق» وأضاف بأنه سيخاطب رئيس الوزراء لتوسعة الطريق القديم وتغطية الترعة المجاورة له وإنشاء كوبريين على الطريق وإسناد الطريق إلى شركة كبيرة متخصصة بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق أو بالإشتراك بينهما مشيرا إلى أهمية هذا الطريق أيضا والذى يخدم قرى ومراكز جنوب سوهاج».