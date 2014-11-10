مقيم دعوى الحراسة على «الصيادلة»: الإخوان تشوه الدواء المصري لصالح التركي

قال الدكتور أحمد السقا، صاحب دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، إن جماعة الإخوان الارهابية تسيطر على مجلس نقابة الصيادلة بالأغلبية وتستغل أموال النقابة في خدمة جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف خلال برنامج العاشرة مساء المذاع على قناة دريم الفضائية مساء اليوم أن مجل النقابة قام بارسال مساعدات اغاثية عن طريق لجنة الاغاثة بنحو 12 مليون جنيه للجيش السورى الحر وذلك خارج نطاق القانون أو موافقة الدولة، لافتاً إلى أن القوافل الاغاثية التي ترسل إلى قطاع غزة ليست لأهداف إنسانية بل سياسة وأمنية تخدم مصالح الإخوان وحماس في القطاع .

وتابع السقا: من الأولى صرف هذة المبالغ لأطفال الدويقة وسكان المقابر ومنشية ناصر أو صرف هذة الأموال تحت مظلة الدولة، مشيراً إلى أن المجلس الحالى قام بعقد مؤتمر تحت مسمى «صيادلة ضد الإنقلاب» وهو ما يروج أن جميع الصيادلة ضد ثورة 30 يونيو وهو أمر غير صحيح.

وقال السقا إن نقابة الصيادلة دأبت منذ اللحظة الأولى في تشويه الدواء المصرى من خلال تصريحات بأن هناك تدوير للادوية منتهية الصلاحية في الأسواق وهو ما إعتبره أنه ضرب للاقتصاد المصرى ومحاولة من أعضاء الإخوان بالنقابة لدخول الأدوية التركية المهربه إلى الأسواق المصرية .

ولفت السقا أن الصيادلة المستقلين لم يتمكنوا خلال الجمعيات العمومية من سحب الثقة من المجلس بسبب ان الإخوان لم يمكنوهم على الدخول ويحجزون مقاعد القاعة لصالح أنصارهم .

وأشار السقا إلى أن منطوق حكم أول درجة من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة أكدت أن مجلس النقابة الحالى استغل أموال النقابة لصالح جماعة الإخوان كما يستغلون اموال التبرعات دون الموافقة الحكومية أو وزارة التضامن الاجتماعى كما أنشات صندوق لرعاية الصيادلة المحبوسين على ذمة قضايا عنف وإرهاب .