بالصور .. تعاطي 6 سائقين من بين 12 بكفر الشيخ في الكشف عن متعاطي المخدرات بكمين‎

قام المقدم دكتور محمد رافع يوسف حمدين رئيس قسم مباحث المرور بحملة بالاشتراك مع لجنة طبية بالمعمل الاقليمى بكفر الشيخ بدائرة مركز كفر الشيخ ، حيث تم أخز عينات من عدد 12 من قائدى المركبات طواعية للاشتباه فى تعاطيهم للمواد المخدرة.

و بالكشف عنها بمعرفة الكواشف الاستدلالية السريعة ثبت ايجابيتها لعدد 6 منهم لتعاطيهم مخدري الحشيش والترامادول تم ضبطهم والمركبات قيادتهم وهم” رمضان.ن.ر” 29 سنه حاصل على دبلوم ثانوي زراعي ويقيم قرية الحمراوى دائرة المركز و “محمد .ج.م.ع” 21 سنه سائق ومقيم دائرة قسم ثاني طنطا غربية و “محمد.م.ا.ر” 38 سنه سائق ومقيم دائرة مركز السنطة غربية و” أحمد.ت.ا.خ” 41 سنه موظف بشركة خاصة ويقيم دائرة قسم دار السلام القاهرة و “وليد.ع.ع.م 28 سنه حاصل على دبلوم ثانوى صناعي ومقيم قرية البرية مركز الرياض و “محمد .ا.م.ا” 31 سنة حاصل على دبلوم ثانوي زراعي ويقيم قرية جراجة دائرة المركز .

تحرر عن ذلك المحاضر ارقام من 21538 الى 21543 لسنة 2014 جنايات مركز كفر الشيخ وجارى العرض على النيابة العامة.