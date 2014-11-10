سرقة محل ذهب في ظروف غامضة بالأقصر‎

تكثف قوات الشرطة بالأقصر جهودها لكشف غموض سرقة محل ذهب بميدان سيدي ابو الحجاج بوسط المدينة.

كان اللواء منتصر ابو زيد مدير امن الاقصر قد تلقي اخطارا من العميد احمد شتا رئيس المباحث الجنائية بتقدم المدعو بساليوس زكي صاحب محل مجوهرات شهير بسرقة محله من قبل مجهولين .

تبين من المعاينة المبدئية ان السارق قام بثقب جدار المحل وتمكن من الدخول والاستيلاء علي كميات كبيرة من الذهب ثم فر هاربا من خلال الثقب الذي احدثه بالجدار.

حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تتولي التحقيقات، وامرت النيابة بسرعة ضبط المتهم.