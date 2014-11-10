بالأرقام - صبري رحيل Vs بهاء مجدي .. من يعوض عبد الشافي مع مصر؟

غاب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لأهلي جدة للإصابة عن مواجهتي مصر والسنغال ثم تونس بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا .. فمن يعوض غيابه؟

استدعى شوقي غريب المدير الفني لمصر الثنائي صبري رحيل من الأهلي، وبهاء مجدي من الإسماعيلي وكلا منهما له مميزاته.

طالع || صورة - صبري رحيل Vs بهاء مجدي .. من يعوض عبد الشافي مع مصر؟

توضح الإحصائيات التي يعرضها FilGoal.com من خلال مبارياتهم بالدوري المصري هذا الموسم (الصورة بالأعلى) أن رحيل يتفوق على بهاء مجدي في الجانب الهجومي.

ولكن معدل فقدان الكرة عند رحيل أعلى، كما أن نسبة العرضيات الصحيحة قليلة مقارنة بالإجمالي.

استخلص بهاء مجدي الكرة بنسبة جيدة مقارنة بعدد الدقائق التي لعبها والتي تقل عن رحيل بـ129 دقيقة.

طالع إحصائيات الثنائي واختار من خلال التعليقات .. من يعوض غياب عبد الشافي؟