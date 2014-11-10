ريال سوسييداد يهزم أتلتيكو مدريد بمدرب الشباب

(إفي): فجر فريق ريال سوسييداد مفاجأة من العيار الثقيل ببطولة الدوري الإسباني اليوم بالفوز على ضيفه حامل اللقب أتلتيكو مدريد بهدفين لواحد، رغم أنه خاض اللقاء بمدرب فريق الشباب المؤقت عقب إقالة المدير الفني جاكوبا أراساتي.

وأكد سوسييداد تفوقه على كبيري العاصمة مدريد، حيث سحق ريال مدريد المتصدر هذا الموسم 4-2 على نفس الملعب أنويتا.

لعب الفريق الباسكي بحماس شديد تحت قيادة مدرب فريق الشباب آسيير سانتانا، لتجنب الدخول في دائرة الهبوط، واستحق الفوز بجدارة بعد أن حول تأخره لفوز بضعف الأهداف، كما حدث امام الريال في الجولة الثانية.

تقدم المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش أولا لفريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في توقيت مبكر من متابعة جيدة لعرضية خوانفران توريس (ق9).

لكن التعادل لم يتأخر كثيرا، وذلك بتسديدة رائعة بعيدة المدى من المكسيكي كارلوس فيلا (ق15).

وأنقذ المدافع الأوروجوائي دييجو جودين هدفا محققا لسوسييداد بعد أن راوغ إيمانول أجيريتشي الحارس ميجل مويا مستغلا خطأ من المدافع البرازيلي جواو ميراندا، لكن جودين شتت الكرة من على الخط بشكل مذهل (ق35).

وكان طرد الظهير الأيسر البرازيلي جييرمي سيكيرا في بداية الشوط الثانية نقطة تحول، حيث اضطر بطل الليجا السابق للعب منقوص العدد طوال الشوط وعانى كثيرا بدونه.

وخطف المهاجم أجيريتشي هدف الفوز في الوقت القاتل من رأسية متقنة حول بها عرضية ممتازة من جوسيبا زالدونا (ق80).