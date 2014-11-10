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إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق ” المحلة – كفرالشيخ “

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إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق ” المحلة – كفرالشيخ “ إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق ” المحلة – كفرالشيخ “

أرشيفية

شهد طريق المحلة كفر الشيخ أمام قرية نمرة البصل مركز المحلة حادث تصادم سيارتين ميكروباص بعد ان اصطدم ميكروباص بأخر من الخلف وانقلاب أحدهم بالترعة المجاورة للطريق وأسفر الحادث عن إصابة 10أشخاص بكدمات وسحجات.

كان مأمور مركز المحلة قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق المحلة كفر الشيخ أمام قرية نمرة البصل.

وانتقل اللواء حسام خليفة حكمدار أمن المحلة والعقيد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود وتبين من فحص ضباط مباحث مركز المحلة برئاسة الرائد عمر أبو بكر أثناء سير السيارة رقم 5716د ل أ ميكروباص قيادة مصطفى عبده المرسي ابو زيد 54سنة سائق مقيم قرية تلبانة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية اصطدمت بها من الخلف السيارة رقم 2779ع م س ميكروباص أثناء تهدئة السيارة الأولى مما أدى لانقلاب السيارة الثانية بالترعة المجاورة للطريق وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام وهم كل من محمد عبد الحميد إبراهيم 60سنة بالمعاش،هبة الشهداوي أحمد 19سنة طالبة،رندا عبد التواب إبراهيم 26سنة ربة منزل،دولت مصطفى يونس39سنة ربة منزله،هاجر عاطف الشهداوي8سنوات تلميذة مقيمين قرية دخميس مركز المحلة ،سومة صبري عبد العزيز42سنة ربة منزل،بدوية محمد عبد الحميد 60سنة ربة منزل،أحمد رضا سليمان19سنة طالب،كريم مصطفى علي 17سنة طالب مقيمين قرية البنوان مركز المحلة مصابين بكدمات وسحجات متعددة .

وتحرر عن الواقعة المحضر 56442جنح مركز المحلة

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