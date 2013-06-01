تسريبات في كواليس Arab Idol تؤكد فوز محمد عساف

ثلاثة أسابيع تفصل عن الحلقة الأخيرة من برنامج Arab Idol وهي التي ستتحدد من من بين المشتركين السبعة سيحمل لقب "نجم العرب".

ويمكن القول، انطلاقاً مما يتردد في كواليس البرنامج، أنّ الفلسطيني محمد عساف هو المشرك الأوفر حظاً للفوز، نظراً لكثافة التصويت التي يحصدها وتليه المشتركة السورية فرح يوسف، ومن ثم المشترك المصري أحمد جمال، وقد تردد أن الحلقة الأخيرة من البرنامج ستشهد منافسة حامية بين هذه الأسماء الثلاثة على الرغم من أن النتيجة شبه محسومة لمصلحة عساف الذي نفى بنفسه ما تردد عن منعه من العودة إلى غزة.

هل تخرج برواس الليلة؟

بالنسبة إلى حلقة اليوم من العروض المباشرة التي ستحدد اسم المشترك الذي سيغادر البرنامج والتي سيكون ضيفها الفنان ماجد المهندس، انتشرت همسات في كواليس Arab Idol تلمح إلى خروج المشتركة الكردية برواس حسين من السباق، على أن يغادر في حلقة الأسبوع المقبل مشتركان، ومن المرجح أن يكونا السوري عبد الكريم حمدان والمغربية سلمى رشيد.

وقد شهدت حلقة الأمس التي كان ضيفها النجم العالمي شاب خالد، كثافة حضور لافتة تميزت بوجود نائب رئيس حكومة "أقليم كردستان" عماد أحمد، فضلاً عن ممثلين عن عدد كبير من السفارات العربية الذين حضروا خصيصاً لدعم المشتركين.

أحلام من الطائرة إلى الستوديو

أحلام وصلت من المطار مباشرة إلى استديو MBC في تمام الساعة الثامنة ونصف، بسبب ارتباطها بإحياء حفل في مهرجان "موازين" في المغرب، وبالكاد تمكّنت من وضع اللمسات الأخيرة على ماكياجها واستبدال ملابسها قبل ان تنضم إلى زملائها في لجنة التحكيم.

افتتحت الحلقة مع الشاب خالد الذي اعتلى المسرح وغنى " c'est la vie " بمرافقة فرقة استعراضية راقصة، فألهب بغنائه حماس الجمهور كما راغب علامة ونانسي عجرم اللذين رافقاه رقصاً وتمايلا وتصفيقاً.

زياد خوري اخترق الجدار

أجواء المنافسة بين المشتركين بدأت مع اللبناني زياد خوري الذي غني"لاهجر قصرك" استبقها بموال، ما استدعى تعليق راغب الذي أشاد بقوة صوته ولكنه طلب منه أن يخفف من استخدام "العِرب" لأنها كالقطر يجب أن استخدامها باعتدال. نانسي عجرم وصفت غناءه كما حضوره بـ"الرائع"، بينما قالت له أحلام"خلاص انت اخترقت الجدار" لقد احببت غناءك وانت "راكز" على المقام. اما حسن الشافعي فأشاد بذكائه مشدداً على أهمية اعتماد الفنان على "مخه" لأن الغناء ليس استعراض عضلات فقط.

عبد الكريم حمدان يتسبّب بترك أحلام للجنة

عبد الكريم حمدان اختار ان يغني من التراث السوري الذي يبرع فيه وأدى"على العقيق اجتمعنا"، فقال له راغب "أنت تشعرنا بالفرح عندما نسمعك". نانسي قالت "اشتقت ان اسمعك بهذا النوع من الأغنيات. أنت تتقدم من حسن إلى أحسن.

أحلام قالت لعبد الكريم "صوتك كبير وجميل ولكنك غناءك كان فارقاً على الإيقاع"، بينما رأى حسن الشافعي "صحيح أنك كنت فارق في الموال ولكنه فارق مقبول ويمكن لأي مطرب أن يقع فيه. لقد استمعت بغنائك وانت صوت يبكي الحجر".

وبدا أن تعليقات حسن وراغب ونانسي التي لم تأت متوافقة مع ملاحظات احلام، جعلتها تشعر بالاستفزاز فتركت مقعدها بينهم وجلست في الصفوف الأمامية بين الجمهور لتتابع "الريبورتاج" الذي كان بعنوان "مفاجآت المشتركين".

محمد عساف وسلمى رشيد تشاركا أداء دويتو" لو كنت نسيت"، اعتلت فرح يوسف المسرح وغنت "أوعدك" ما استدعى اشادة راغب بصوتها الذى رأى فيها خليطا من الأصوات، مضيفاً" صوتك فيه أبعاد وانت بتخليني صدق اللي بتغنيه".

نانسي علقت"طالما انت موجودة في البرنامج فهذا يعني أن الجمهور يجيد الاختيار". حسن قال"انتِ تملكين ثقافة واسعة و تفاجئينني بما تقدمينه في كل مرة".

اما أحلام فقالت لها"انت اصبحت بين النجوم الكبار".

راغب يغار على نانسي؟

أحد جمال الذي غنى "قلبي عشقها" لراغب علامة، علق الأخير على غنائه"احببت اسلوبك. انت حافظت على هويتك".نانسي علقت" راغب شعر بالغيرة لأنني قلت أنني معجبة بك ولكنك أديت أغنيته وليس اغنيتي. لقد دخلت قلوبنا ويا فرحة مصر فيك". . حسن علق قائلاً"أنت ارتكزت على شخصيتك واثبت حضورك"، أما احلام فقالت لأحمد"صوتك له مقام وقامة. انت ستسد الفراغ في الأغنية في مصر".

برواس حصدت إجماع اللجنة

برواس حسين التي اختارت "يا طير"، قال لها راغب "اللغة العربية صعبة عليك وأنا أحبك بالاختراق الذي احدثته في البرنامج"، اما نانسي فعلقت " آه من قلبي. انت تقدمين اعمالاً نعرفها ولكنك تقدمينها بأسوبك. انت فرحة آراب آيدول".

حسن من جهته قال لبراوس "احترمك.على الرغم من المجهود الكبير لكن احساسك يصلنا"، اما احلام المتحمسة لبرواس دائما فقالت" اي فنان يجب ان يتوفر فيه الصوت والحضور وهما متوفران فيك".

أحلام تهنىء نفسها

محمد عساف غنّى لفنان العرب محمد عبده "بعاد كنتم ولا قربين"، فقال له راغب" أديت أغنية أكبر من حجمك. كنت فوق".

نانسي قالت" انت تملك الموهبة والحضور وحب الناس. انت نجم".

حسن علق"انت كل يوم تؤدي لونا مختلفا. عشرة على عشرة"، اما احلام فقالت" انت غنيت لفنان العرب ولكنك لم تقلده.هذه المرة لن اقول احسنت بل سأقف لك وأنا اهنىء نفسي لأنني اخترتك للمشاركة في البرنامج".

مع اعتلاء الشاب خالد المسرح مرة ثانية وغني "عايشة" تفاعلت احلام مع راغب ونانسي وتمايلت معهما على أداء ملك الراي، الذي شكره راغب لأنه "اضفى فرحة على المسرح في حين ان المنطقة تمر في ظروف عصيبة سياسياً وعسكرياً".

احلام قالت للشاب خالد" انا لا أجيد الفرنسية ولكنني أعشق هذد الأغنية". نانسي علقت" كثيرون غنوا الراي ولكن ملكها"، اما حسن فقال له" أنا احسد احمد فهمي لأنه يقف إلى جانبك وأنا بعيد عنك".

أحمد أكل الجو!

بعد أن أدى زياد خوري وفرح يوسف بشكل ثنائي "تراب عنطورة"، غنت سلمى رشيد "أنا مش ميبينالو"، فقالت احلام "لن اعلق ولكنني اشكر المايسترو ايلي العليا الذي جعلنني أشعر وكأنني استمع إليك في الاستديو". نانسي علقت" احترم اصرارك على المنافسة". راغب قال" تطور في الأداء وصوت قوي". وعلق حسن بقوله "اقنعتني حسيت بجواك كله. شخصيتك واضحة في الأغنية".

في ختام الحلقة غنى أحمد جمال وبرواس حسين وعبد الكريم حمدان "تريو" مختلط من التراث الكردي والسوري والمصري، ولكن أحمد بدا محلقاً ومميزاً عندما غنى"سلامتها أم حسن" حتى أن البعض قال" أحمد أكل الجوّ".