واشنطن تعرب عن قلقها من التعزيزات العسكرية للانفصاليين بشرق أوكرانيا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، عن قلقها الشديد من التعزيزات العسكرية الكبيرة التي يستقدمها الانفصاليون المواليون لروسيا تزامنًا مع اشتداد المعارك في شرق أوكرانيا.

ونقل راديو «سوا» الأمريكي عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي برناديت ميهان، في بيان لها، «أن الولايات المتحدة قلقة جداً من احتدام المعارك في شرق أوكرانيا ومن المعلومات الواردة خصوصًا من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تشير إلى استقدام الانفصاليين مدعومين من روسيا لقوافل كبيرة من الأسلحة الثقيلة والدبابات».

وجددت «ميهان» دعوة جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن أي محاولة من قبل الانفصاليين للاستيلاء على مزيد من الأراضي في شرق أوكرانيا سيشكل انتهاكًا فاضحًا لاتفاقات «مينسك».

كما جددت «ميهان» دعوة روسيا إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقية «مينسك» بما في ذلك وقف إمداد الانفصاليين بالأسلحة وسحب كامل قواتها وأسلحتها من أوكرانيا، وتسهيل عودة القوات الشرعية الأوكرانية إلى ضبط الحدود الدولية والمساعدة على إطلاق سراح الأسرى.

يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق «مينسك» في 5 سبتمبر الماضي خلال اجتماع عقدته مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا بمشاركة ممثلين عن كييف، وأقاليم جنوب شرق أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث تم الاتفاق على خطة للتسوية السلمية، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.