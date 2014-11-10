شرطة دبي تحتفي بفوزها بست من جوائز أفكار الإمارات

احتفت القيادة العامة لشرطة دبي، بفوزها بست جوائز ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر وجائزة «أفكار الإمارات» التي نظمتها مجموعة دبي للجودة، وتم فيها تكريم 16 جهة وفرداً.

وقال اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز، إن شرطة دبي منذ تطبيقها لمعايير التميز في العام 1997، وهي تشارك موظفيها في تطوير أدائها، وما حصلت عليه من جوائز محلية وعالمية دليل على أنها تنتهج نهج التفكير الإبداعي نحو تطوير العمل المؤسسي.

وكان وضع نظام الاقتراحات في شرطة دبي بالكيفية التي وصل إليها وحصول النظام على التصنيف البلاتيني من منظمة الأفكار البريطانية لمدة ثلاث سنوات متتالية، دليل على إتاحة الفرصة بشكل كامل لأفرادها، وكان لقرار فتح الاقتراحات الجماعية دور مهم في الفوز بهذا العدد من الجوائز.

دعم وتحفيز

وثمن اللواء العبيدلي جهود موظفي شرطة دبي الذين ساهموا بهذا الفوز الذي ما كان ليتحقق لولا الدعم المباشر والتحفيز المستمر من قبل القائد العام لشرطة دبي، وحرصه المتواصل على التكريم السنوي لأصحاب الاقتراحات.

الفيلم الوثائقي

من جانبه، أوضح بطي بن درويش الفلاسي، مدير إدارة الإعلام الأمني، أن الإدارة وضعت خطتها خلال العام 2013 بحيث تعمل وبالتنسيق مع أحد بيوت الخبرة العالمية على إنتاج فيلم عالمي يوثق لإنجازات وكفاءة جهاز الشرطة بإمارة دبي، ومدى قدرته على توفير الأمن والطمأنينة للمقيمين فيها وزوارها والمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال.

ووقع اختيار فريق عمل الإعلام الأمني على كل من شبكة BBC العالمية والمجلس السينمائي البريطاني لإنتاج عمل يجسد الرسالة الإعلامية لشرطة دبي، والمتمثلة في أن دبي لديها نظام أمني كفء ينشر الطمأنينة في المجتمع.

وأكد الفلاسي، أن الفكرة تعتبر رائدة من خلال توظيفها لتقنيات السينما العالمية في نشر الرسائل الحكومية لمؤسسة شرطة دبي، ومبدعة من خلال استثمار الشراكة مع المؤسسات الإعلامية العالمية ودور الخبرة في مجال إنتاج الأعمال السينمائية.

وقد حققت انتشاراً إعلامياً من خلال التغطية التي صاحبت أخبار عرض الفيلم في دور السينما العالمية، وذلك بحسب تقرير ميديا ستو، وبذلك

دعمت الفكرة سمعة المؤسسة والإمارة والدولة، من خلال التغطية الإعلامية العالمية، وتوظيف تقنيات السينما الحديثة في خدمة الرسائل الحكومية لشرطة دبي، وكسب فرص أكبر لمشاهدة أخبار الحملة، حيث بلغت في موقع أمازون العالمي فقط 110.000.000 فرصة مشاهدة.