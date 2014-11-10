كهرباء دبي تنظم «ويتيكس 2015» أبريل المقبل

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي تنظيم الدورة السابعة عشرة من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2015، خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل 2015، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتعقد فعاليات المعرض الذي ينظم تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث سيستعرض أحدث التقنيات في مجالات المياه والكهرباء والطاقة والبيئة والنفط والغاز والتنمية الخضراء، والقطاعات ذات الصلة، إضافة إلى مناقشة مجموعة واسعة من التقنيات والأفكار، بمشاركة خبراء دوليين من مختلف أنحاء العالم.

تنمية مستدامة

وقال سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الجهة المنظمة للمعرض تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة بدبي: «إن نجاح معرض ويتيكس الذي تنطلق فعاليات دورته السابعة عشرة في أبريل المقبل، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد نجاح التزام دبي بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

ما يسهم في تحقيق خطة دبي الاستراتيجية 2020 التي ترسّخ من خلالها الإمارة ريادتها الإقليمية، وتدعم قدرتها التنافسية على المستوى العالمي في مختلف المجالات، ومكانتها كمركز عالمي للمال والأعمال، والسياحة والاقتصاد الأخضر».

وأضاف: «لقد رسخ معرض ويتيكس مكانته على خريطة المعارض المتخصصة في العالم، فهو يعد الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة، إذ يجتذب آلاف العارضين والزائرين كل عام.

ونتوقع أن تكون الدورة المقبلة استثنائية، لا سيما أنها تعقد للعام الثاني تحت مظلة فعاليات الأسبوع الأخضر، وبالتزامن مع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، كما ستشهد تنوعاً أوسع من جهة القطاعات التي ستغطيها، والموضوعات التي ستتم مناقشتها على مدى ثلاثة أيام، إذ أصبح المعرض نقطة التقاء الخبراء والمختصين في مجالات الطاقة والمياه، والاقتصاد الأخضر من مختلف أنحاء العالم».

تقنيات

ومن المتوقع أن تشهد الدورة المقبلة استعراض أحدث التقنيات والمعدات والمنتجات والخدمات في مختلف قطاعات المياه والطاقة وتقنيات البيئة.

ويتطرق المعرض إلى موضوعات مهمة تتعلق بالتطورات المتسارعة والتحديات التي تشهدها قطاعات الكهرباء والمياه والبيئة والنفط والغاز، إضافة إلى البحث عن أفضل الحلول والممارسات لمواجهة التحديات البيئية.

40 دولة

شهدت الدورة السادسة عشرة من معرض «ويتيكس» في أبريل الماضي، مشاركة نحو 1500 عارض من 40 دولة، واستقطبت فعاليات المعرض والأسبوع الأخضر نحو 20 ألف زائر من 65 دولة حول العالم، ما يدل على أهمية المعرض كمنصة مثالية لمناقشة الموضوعات الخاصة بمستقبل مستدام، ورسم خريطة طريق لاقتصاد أخضر.