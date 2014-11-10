52 ألف شخص يستفيدون من 500برنامج توعية مرورية في 9 شهور

استفاد نحو 52 ألف شخص من 500 برنامج للتوعية؛ نظمتها مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، خلال التسعة شهور الماضية من العام الجارى2014، استهدفت تعزيز الثقافة المرورية في القطاعين العام والخاص، والسائقين والمشرفين والطلاب في القطاع التعليمي.

بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من الأسباب كافة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وأفاد المقدم جمال سالم العامري، رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بأن البرامج التوعوية اشتملت على محاضرات توعية مرورية ومطبوعات؛ بجانب التوعية المرورية من خلال دوريات التثقيف المرورية؛ لتنفيذ حملات ميدانية على الطرق المختلفة لرفع مستوى الوعي بين السائقين.

وتوجيه النصح والإرشاد لهم، واطلاع الجمهور على برنامج أبوظبي للتوعية المرورية «معاً» والذي أطلقته المديرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الـ«فيسبوك وتويتر ويوتيوب»، بما يعزز ويدعم برامج التوعية المرورية لرفع مستوى الثقافة المرورية بين مختلف قطاعات المجتمع.