بالفيديو.. القلعة تحتضن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. وفنانون: تكريم نادية لطفي الحدث الأهم بالدورة

افتتح، مساء اليوم بالقلعة، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فاعلياته، بحضور وزير الثقافة جابر عُصفور ورئيس المهرجان الناقد سمير فريد، وعدد كبير من نجوم الفن، بينهم الفنانة يسرا وسميحة أيوب، ليلى علوي، مادلين طبر، درة، بشرى، محمود ياسين، فاروق الفيشاوي، خالد النبوي، هاني رمزي، أحمد كمال ، خالد أبو النجا، محمد رمضان، الناقد طارق الشناوي.

أعربت الفنانة يسرا -رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 36-، خلال حديثها لوكالة أونا للأنباء،عن سعادتها بإقامة المهرجان في موعده لأنه يضمن استمرار الصفة الدولية له، خاصة وأن المهرجان تم تأجيله العام الماضي، مشددة على أن تكريم الفنانة الكبيرة نادية لطفي تأخر كثيرًا، وأنه الحدث الأهم بالدورة الـ 36.

وخلال كلمته الناقد سمير فريد -رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي- أثنى على دور وزراتي الثقافة والسياحة وكل من دعموا المهرجان، وشدد وزير الثقافة دكتور جابر عُصفور على أن إقامة الدورة الـ36 من مهرجان القاهرة مثلت لهم تحد كبير في ظل الظروف الراهنة.

وأرسلت النجمة نادية لطفى، كلمة مسجلة لها عرضت خلال حفل الافتتاح، عبرت فيها عن سعادتها بالتكريم ووضع صورتها على أفيش المهرجان، وعن تقديرها لهذا المهرجان العريق-مهرجان القاهرة السينمائي.

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن إقامة المهرجان في موعده والحماس الذي ظهر لدى السينمائيين يُبشر بعودة قوية للسينما المصرية، خاصة مع وجود جيل صاعد من الشباب، مصر على تقديم تجارب جديدة ومختلفة، وأن عام 2015 سيكون خير شاهد على ذلك.

وأعرب الفنان أحمد كمال عن تفاؤله بمستقبل السينما خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جيل الشباب بدأ يفرض تواجده على الساحة الفنية، وقال الفنان محمد رمضان، كان لازم كل الفنانين يحضروا ويدعم المهرجان وكنت حزين جدًا من عدم إقامة المهرجان وبتمنى إني أشارك في يوم من الأيام بعمل من أعمالي ويكون عمل غير تجاري تمامًا.

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«الفخر» كانت الكلمة التي وصفت بها الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، احساسها بعد عودة مهرجان القاهرة السينمائى، الذى توقف لفترة بسبب الظروف التى مرت بها مصر، مؤكدة: «مصر شامخة».

وأعرب، الفنان هاني رمزي عن سعادته باختيارالفنانة يسرا كرئيسة للجنة التحكيم قائلًا: اختيار الفنانة يسرا أسعدني كثيرًا وشيئ مبهر ويدعو للفخر، و تكريم الإنسانة العظيمة نادية لطفي تكريم لكل فنان لكل من يحضر المهرجان.

وقالت الفنانة بشرى: سعيدة جدًا باقامة الدورة بعد عامين من الغياب، وبنقول للناس كلها السياحة بخير مصر بخير ومصر مش ممكن حاجة توقفها، تكريم الفنانة أقل واجب لما قدمته من أعمال تحترم الفن والجمهور، فاحترمها الجمهور والفن.

المراسل: شمس الدين مرتضى.. محمد الموجي.. عُمر عبد الناصر