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الناطق الأممي لدى ليبيا: لا نستطيع القول إذا كنا مستهدفين من التفجيرات الأخيرة

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الناطق الأممي لدى ليبيا: لا نستطيع القول إذا كنا مستهدفين من التفجيرات الأخيرة الناطق الأممي لدى ليبيا: لا نستطيع القول إذا كنا مستهدفين من التفجيرات الأخيرة

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها لا تستطيع القول ما إذا كنا مستهدفين من عمليتي التفجير بمدينة شحات الليبية أم لا،لكننا نؤكد أن ما حدث لن يثنينا عن متابعة جهودنا لمساعدة الليبيين لإيجاد حل سياسي.

وأضاف بيان للبعثة مساء اليوم الأحد، أن انفجاريين بسيارتين مفخختين وقعا أثناء اجتماع وفد بعثة الامم المتحدة برئاسة برناردينو ليون مع رئيس الليبية عبد الله الثني بمدينة شحات.

وقال الناطق “إن الانفجاريين المتتالين اللذين هزا مكان الاجتماع لم يسفرا عن إصابة أي أحد مما كانا في الاجتماع .. مبينا أن وفد البعثة غادر فور الانفجاريين إلى المطار.

وكانت الأنباء قد ذكرت أن انفجاريين بسيارتين مفخختين وقعا بعد ظهر اليوم بالقرب من مديرية أمن بلدة شحات الأثرية شرق ليبيا حيث المقر المؤقت للحكومة الليبية المؤقتة مخلفة أضرارا مادية جسيمة وذلك بعد مرور موكب مبعوث الامم المتحدة الدائم لليبيا برناردينو ليون والذي التقى مع رئيس الحكومة الليبية.

أ ش أ

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