صور عائلة الـ Kardashian بين الماضي والحاضر

يبدأ الموسم الجديد من Keeping Up With the Kardashians يوم الأحد المقبل، حيث يتمّ الكشف خلاله عن جنس مولود Kim.

وبمناسبة انطلاق الموسم الجديد، نشرت عائلة Kardashian صورة عائليّة جديدة، بمساعدة الفوتوشوب ـ بالطبع ـ حيث تظهر العائلة بشكل مثاليّ.

لكنّنا ـ من جهة أخرى ـ سنعود إلى صورة عائليّة قديمة لآل Kardashian، حين لم تكن تقنيّة الفوتوشوب قد أبصرت النور، وحين كانت العائلة ما زالت مغمورة.

واللافت في الصورة القديمة أنّ Khloe هي الوحيدة التي لم تتغيّر كثيراً، فيما كانت kim أقلّ نضوجاً وإثارة من الوقت الحالي. كذلك نرى في الصورة التي تمّ التقاطها في عام 2006 kendell مجرّد طفلة، وهي الآن من أهمّ العارضات المراهقات في أمريكا، بينما شقيقتها Kylie، وهي الصغرى في العائلة، قد أصبحت شابة جميلة، وعمرها 14 عاماً، وتواعد ابن الممثل الشهير will smith.

يُذكر أنّ في الصورة الجديدة تنضم إلى العائلة عناصر جديدة، هم scott disick شريك Kourtney، وزوج Khloe لاعب كرة السلة Lamar.