مشاركة نجوم المغاربة في مهرجان شابكة للموسيقى هذا العام

بمناسبة عيد الاستقلال المجيد، تُنظم جمعية الرسالة للبيئة والتنمية تحت إشراف "الجماعة الحضرية لسلا"، بتعاون مع مؤسسة "سلا للثقافة والفنون" ومقاطعة احصين، النسخة الخامسة من مهرجان شابكة للموسيقى الشبابية وفنون الشارع بسلا في المغرب، الذي يعرف هذه السنة توسعاً عن النسخ السابقة، وذلك باستقطاب عدد من الفنانين المغاربيين، وفرق موسيقية أخرى ذات أصول أفريقية كالكونغو والكوت ديفوار، كما سيعرف مشاركة العديد من الفنانين المغاربة في فن الراب والرقص والفيزيون.

ويفتتح المهرجان يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، في المسرح الملكي بسلا، بحضور العديد من الشخصيات البارزة في شتى المجالات، ونخص بالذكر رائدي فن الفيزيون لهذه السنة، الفنان جبارة، والفنان عصام كمال، ورائد كناوة الفنان حميد القصري.

كما سيتم بهذه المناسبة تكريم السيد نور الدين لزرق عمدة مدينة سلا، والسيد يونس بومهدي مدير إذاعة هيت راديو، والفنان المحبوب محمود مكري، إضافة إلى تنظيم مجموعة سهرات في فن الراب والفيزيون.

وستنظم مسابقة وطنية في رقص البريك دانس الشيقة بمشاركة مجموعتي الرقص بالي ليبيزا وبازبا من الكونغو، بالإضافة إلى مجموعات فنية أخرى يومي 18 و 19 تشريين الثاني/نوفمبر في المركب الثقافي محمد حجي بسلا الجديدة، كما سيتم برمجة يوم خاص لـ"فن الدريفت"، وهو فن المجازفة بالسيارات الذي سيقدمه مجموعة مغامرين مغاربة وعلى رأسهم البطل المغربي عبد الرحمن منصور، الذي شارك في العديد من البطولات خارج المملكة.

وستختتم فعاليات المهرجان يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر بسهرة الراب المغاربي بمشاركة ألمع نجوم الراب المغاربي ونخص بالذكر، فنان الراب الجزائري كريم القانق، وفنان الراب الثوري التونسي الجنرال والفنان السلاوي أمينوفيس المعروف بأول البوم راب مغربي.

والجدير ذكره أن الجهة المنظمة التي يترأس شؤونها الفنان والمنتج الشاب عماد مليجي، قررت الإنفتاح في الدورات المقبلة على التكوين الأكاديمي للمواهب الشابة.