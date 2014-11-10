نجوم الغناء في زفاف أمير محروس

احتفل الموزع أمير محروس بحفل زفافه وبمراسم الإكليل، داخل كنيسة الملاك ميخائيل في مصر الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم الأغنية.

وكان في استقبال المدعوين شقيق العريس الأكبر المنتج نصر محروس، وشقيقه الأصغر مهندس الصوت هاني محروس.

ومن النجوم الذين حضروا الاحتفال: سميرة سعيد، ومصطفى قمر، وتامر عاشور، وحميد الشاعري، وسوما، والمنتجان محسن جابر وطارق عبد الله، بالإضافة إلى الموزعين الموسيقيين طارق مدكور، وخالد نبيل، والملحن مدين، ومحمود خيامي.

وبعد انتهاء مراسم الإكليل، اتّجه العروسان لاستكمال حفل الزفاف في أحد الفنادق