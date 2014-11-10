نسرين طافش تصوّر عملاً جديداً ودعوتها ضد ديما بياعة قائمة

بدأت النجمة السورية نسرين طافش تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "في ظروف غامضة"، في العاصمة السورية دمشق.

وتلعب نسرين دور "دارين" التي تتعرض لصدمة فقدان عائلتها بالكامل على يد أحد أفراد هذه العائلة، لتبدأ رحلتها في البحث عن الأسباب والدوافع، في وقت تنكشف لها أسرار لم تكن في الحسبان، ضمن أحداث تشويقية اجتماعية ليست بمعزل عن ظروف الوضع السوري الراهن.

ويشارك نسرين البطولة، النّجم ميلاد يوسف، والفنان القدير سلوم حداد، والفنانتين القديرتين وفاء موصللي، ونادين خوري، والفنانة نادين تحسين بيك.

مسلسل "في ظروف غامضة"، من إخراج السوري المثنى صبح، وكتابة فادي قوشجقجي.

وعلى صعيد آخر، ما زالت الدعوة التي رفعتها نسرين ضد مواطنتها ديما بياعة قائمة في محكمة دبي الجنائية، حيث اتهمت نسرين ديما بالسبّ والقذف.