أخبار عاجلة

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نسرين طافش تصوّر عملاً جديداً ودعوتها ضد ديما بياعة قائمة

Google+ Print
نسرين طافش تصوّر عملاً جديداً ودعوتها ضد ديما بياعة قائمة نسرين طافش تصوّر عملاً جديداً ودعوتها ضد ديما بياعة قائمة

الأحد 09-11-2014 23:29

بدأت النجمة السورية نسرين طافش تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "في ظروف غامضة"، في العاصمة السورية دمشق.
وتلعب نسرين دور "دارين" التي تتعرض لصدمة فقدان عائلتها بالكامل على يد أحد أفراد هذه العائلة، لتبدأ رحلتها في البحث عن الأسباب والدوافع، في وقت تنكشف لها أسرار لم تكن في الحسبان، ضمن أحداث تشويقية اجتماعية ليست بمعزل عن ظروف الوضع السوري الراهن.
ويشارك نسرين البطولة، النّجم ميلاد يوسف، والفنان القدير سلوم حداد، والفنانتين القديرتين وفاء موصللي، ونادين خوري، والفنانة نادين تحسين بيك.

مسلسل "في ظروف غامضة"، من إخراج السوري المثنى صبح، وكتابة فادي قوشجقجي.

وعلى صعيد آخر، ما زالت الدعوة التي رفعتها نسرين ضد مواطنتها ديما بياعة قائمة في محكمة دبي الجنائية، حيث اتهمت نسرين ديما بالسبّ والقذف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي