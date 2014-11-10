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مروان خوري وأحمد جمال يسحران جمهور الأوبرا

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مروان خوري وأحمد جمال يسحران جمهور الأوبرا مروان خوري وأحمد جمال يسحران جمهور الأوبرا

الإثنين 10-11-2014 00:08

أحيا كل من الفنان اللبناني مروان خوري والفنان الشاب أحمد جمال، حفلاً متميزاً في دار الأوبرا المصرية، على هامش مهرجان الموسيقى العربية، الذي غاب عنه خوري فترة طويلة.

ويعتبر الحفل من أهم وأنجح الحفلات في المهرجان، حيث عاش جمهور الفن الأصيل واحدة من أجمل الليالي بالاستماع إلى النجمين خوري وجمال، فيما كانت تذاكر الحفل قد نفذت كلها.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يشارك فيها الفنان مروان خوري فى مهرجان الموسيقى بالأوبرا، إذ عبّر عن اشتياقه الكبير للمشاركة مجدداً في المهرجان،
والمرة الأولى للفنان الشاب أحمد جمال، الذي صعد إلى خشبه المسرح عند الساعة الثامنة والنصف، وقدّم مجموعة من الأغاني المميزةه منها: "لانك عظيمه"، و"امتى الزمان يسمح يا جميل"، و"اشكى لمين الهوى"، و"كل واحد فينا"، وموال "اسألوا كتاب التاريخ"، وختم جمال فقرته بأغنيه "جميل"، و"أسمر".

وفي الجزء الثاني من الحفل، قدّم الفنان مروان خوري مجموعة من الأغاني التي بدأها بأغنية " يا بهية" التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق الحاد، ثم أغنية "خدني معاك"، و"قصر الشوق"، و"يا رب"، و"كل القصايد"، و"مغرم"، و"فين طريقك فين"، و"زى العسل".

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