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خالد سليم يحتفل بعيد ميلاده مع نجوم الوطن العربي

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خالد سليم يحتفل بعيد ميلاده مع نجوم الوطن العربي خالد سليم يحتفل بعيد ميلاده مع نجوم الوطن العربي

الإثنين 10-11-2014 00:32

احتفل الفنان خالد سليم مع زوجته خيرية بـعيد ميلاده الـ39 داخل مركب نايل مكسيم في الزمالك، وسط حضور عدد من الفنانين.

وكان في مقدمة الفنانين الذين حرصوا على حضور الحفل وتهنئة سليم بعيد ميلاده: الفنان مصطفى شعبان، والنجمة اللبنانية سيرين عبدالنور التي حضرت الحفل برفقة زوجها، باﻹضافة إلى الفنانة نجلاء بدر والفنان طارق لطفي، والسيناريست تامر حبيب، والفنانة لقاء الخميسي وزوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف، والإعلامي خالد أبو بكر وغيرهم، ممن شاركوا في نهاية الحفل بالالتفاف حول تورتة عيد الميلاد، والتقاط الصور الفوتوغرافية.

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