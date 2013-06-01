الزَّبادي لإزالة المكياج

إذا أردت تنظيف بشرتك من المكياج بعد يوم طويل، ولم تجدي الغسول الخاصّ بك، أو وجدته فارغاً، يُمكنك استبداله بملعقة من الزَّبادي عن طريق وضع القليل منه على بشرتك، ثمّ تركه لبضع دقائق، قبل أن تقومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

يمتاز الزَّبادي بمفعول قويّ في تنظيف البشرة من المكياج، بالإضافة إلى مفعول التنعيم والتلطيف للبشرة. كما يُمكنك القيام بين فترة وأخرى بتطبيق قناع من الزَّبادي، كلَّما شعرتِ بجفاف أو خشونة في بشرتك.