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وفاة 4 أشخاص ببكتيريا حمى الفيلق في البرتغال

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وفاة 4 أشخاص ببكتيريا حمى الفيلق في البرتغال وفاة 4 أشخاص ببكتيريا حمى الفيلق في البرتغال

توفى أربعة أشخاص في البرتغال من جراء الإصابة ببكتيريا المرض المعروف باسم “حمى الفيلق” الذي يحمل أيضًا اسم “مرض المحاربين القدماء”.
> وذكرت “يورنيوز” الأوروبية الليلة أن اكثر من 100 شخص آخرين أصيبوا أيضًا ببكتيريا هذا المرض التي تنتقل عادة عبر أجهزة التكييف.

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن أحد المتوفين رجل في الرابعة والستين من العمر إلى جانب سيدة في الحادية والثمانين وكلاهما كانا يعيشان في لشبونة وتوفيا متأثرين بهذا المرض.

وتفيد المراجع الطبية بأن مرض “حمى الفيلق” هو داء تنفسي حاد أحيانا يكون قاتلا، ويشخص هذا الداء بذات الرئة من النوع الحاد ومن أعراضه الشعور بالصداع والسعال الجاف.

أ ش أ

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