بالفيديو - لفظ خارج من مرتضى منصور على الهواء

انفلتت أعصاب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مداخلة تليفونية بإحدى القنوات الفضائية يوم الأحد أثناء تعليقه على خلافه مع رابطة النقاد الصحفيين.

وكان مرتضى منصور قد دخل في خلاف كبير مع أحد الصحفيين مؤخرا بعد حوار أجراه مع عمر جابر لاعب الزمالك تسبب في أزمة بين اللاعب وناديه، مما جعل رابطة النقاد الرياضيين تفعل قرار منع نشر أخبار عنه.

وشهد برنامج الملاعب اليوم على تلفزيون الحياة حضور محمد شبانه رئيس الرابطة الذي استعد لمغادرة الاستوديو حين حاول مرتضى التواجد من خلال مداخلة تليفونية.

عقب انتهاء فقرة شبانه دخل رئيس الزمالك على الهاتف ليرد على تصريحات شبانه بقوة فانفلتت أعصابه بلفظ خارج على الهواء.

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