أخبار عاجلة

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - لفظ خارج من مرتضى منصور على الهواء

Google+ Print
بالفيديو - لفظ خارج من مرتضى منصور على الهواء بالفيديو - لفظ خارج من مرتضى منصور على الهواء

انفلتت أعصاب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مداخلة تليفونية بإحدى القنوات الفضائية يوم الأحد أثناء تعليقه على خلافه مع رابطة النقاد الصحفيين.

وكان مرتضى منصور قد دخل في خلاف كبير مع أحد الصحفيين مؤخرا بعد حوار أجراه مع عمر جابر لاعب الزمالك تسبب في أزمة بين اللاعب وناديه، مما جعل رابطة النقاد الرياضيين تفعل قرار منع نشر أخبار عنه.

وشهد برنامج الملاعب اليوم على تلفزيون الحياة حضور محمد شبانه رئيس الرابطة الذي استعد لمغادرة الاستوديو حين حاول مرتضى التواجد من خلال مداخلة تليفونية.

عقب انتهاء فقرة شبانه دخل رئيس الزمالك على الهاتف ليرد على تصريحات شبانه بقوة فانفلتت أعصابه بلفظ خارج على الهواء.

شاهد اللقطة من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا