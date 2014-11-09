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اتحاد الكرة يكرر ' تجربة فالكون ' في مباراة مصر والسنغال

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اتحاد الكرة يكرر ' تجربة فالكون ' في مباراة مصر والسنغال اتحاد الكرة يكرر ' تجربة فالكون ' في مباراة مصر والسنغال

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن مباراة منتخب مصر ضد السنغال ستشهد تجربة جديدة وهي إسناد تنظيم دخول الجماهير لشركة خاصة.

ويحل السنغالي ضيفا على منتخب مصر يوم السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015 يوم السبت.

وقال سويلم فى تصريحات تلفزيونية يوم الأحد: "الإتحاد السنغالي طالب تخصيص 1000 تذكرة لجماهيره من الجالية الموجودة في مصر أو من يحضر من الخارج".

وأضاف "أسندنا تنظيم دخول الجماهير لشركة خاصة تمتلك أجهزة للكشف عن المفرقعات وخلافه".

وأوضح المدير التنفيذي أن وزارة الداخلية ستأمن المباراة التي من المنتظر أن يحضرها نحو 30 ألف مشجع.

يذكر أن وزارة التعليم العالي أسندت تنظيم دخول الجامعات المصرية لشركة خاصة تدعى "فالكون" وثار الكثير من الجدل مع بداية العام الدراسي الجديد حول ذلك.

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