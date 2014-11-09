عبد الفضيل يلحق بنهائي الكونفدرالية

بات شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي جاهزًا للمشاركة في مباراة سيوي سبور الإيفواري في نهائي كأس الكونفدرالية.

وينفذ عبد الفضيل برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا للتعافي من إصابة في عضلة السمانة، تجددت معه أكثر من مرة، وأبعدته عن الملاعب لعام كامل.

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وألمح وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي: "عبد الفضيل حالته تحسنت للغاية، وبدأ الجري حول الملعب، ومن المتوقع أن يلحق ببعثة الفريق في ساحل العاج".

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "لن نتعجل في الدفع بلاعب مصاب، وتركنا عبد الفضيل، حتى يؤكد لنا بنفسه أنه تعافى تمامًا من الإصابة".

ويحل الأهلي ضيفًا على سيوي سبور الإيفواري يوم 29 نوفمبر الجاري، بينما تقام مباراة التتويج يوم 6 ديسمبر في القاهرة.