تريزيجيه يوضح دور جاريدو في تطوير مستواه

أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط الأهلي أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو طور مستواه الفني هذا الموسم.
وقال تريزيجيه: "جاريدو له فضل كبير في تطوير مستواي، مما أهلني للانضمام للمنتخب".
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وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "المدرب الإسباني يمنحني حرية كبيرة، والتحرك في جميع أجزاء الملعب".
وتابع اللاعب الشاب: "جاريدو لا يحاسبني على كل لعبة، وهو ما يحفزني على تقديم أفضل أداء لدي".
وانضم تريزيجيه لقائمة المنتخب لأول مرة، استعدادًا لمباراتي السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2015.