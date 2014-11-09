تريزيجيه يوضح دور جاريدو في تطوير مستواه

أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط الأهلي أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو طور مستواه الفني هذا الموسم.

وقال تريزيجيه: "جاريدو له فضل كبير في تطوير مستواي، مما أهلني للانضمام للمنتخب".

تريزيجيه Vs السولية.. نقاط الاختلاف (1)

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "المدرب الإسباني يمنحني حرية كبيرة، والتحرك في جميع أجزاء الملعب".

وتابع اللاعب الشاب: "جاريدو لا يحاسبني على كل لعبة، وهو ما يحفزني على تقديم أفضل أداء لدي".

وانضم تريزيجيه لقائمة المنتخب لأول مرة، استعدادًا لمباراتي السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2015.