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تريزيجيه يوضح دور جاريدو في تطوير مستواه

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تريزيجيه يوضح دور جاريدو في تطوير مستواه تريزيجيه يوضح دور جاريدو في تطوير مستواه

أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط الأهلي أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو طور مستواه الفني هذا الموسم.

وقال تريزيجيه: "جاريدو له فضل كبير في تطوير مستواي، مما أهلني للانضمام للمنتخب".

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وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "المدرب الإسباني يمنحني حرية كبيرة، والتحرك في جميع أجزاء الملعب".

وتابع اللاعب الشاب: "جاريدو لا يحاسبني على كل لعبة، وهو ما يحفزني على تقديم أفضل أداء لدي".

وانضم تريزيجيه لقائمة لأول مرة، استعدادًا لمباراتي السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2015.

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فيديو اليوم السابع

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