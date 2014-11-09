“بوش”: فرص ترشح شقيقي لانتخابات الرئاسة 50 %

رجح الرئيس الأميريكي السابق جورج بوش فرص ترشح شقيقه جيب بوش لانتخابات الرئاسة الاميركية عام 2016 بنسبة 50 بالمائة.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم /الأحد/ – أنه لطالما سئُل أعضاء عائلة بوش عن تفكير حاكم فلوريدا السابق في الترشح للرئاسة.

وأضاف جورج “نحن مقربون جدا من بعضنا البعض لكنه لن يأتي ليسألني حول رائي عن القرار الذي يجب أن يتخذه .. أنه يدرك عاقبة هذا القرار على العائلة ، فقد رأى والده وشقيقه في الرئاسة .. وبالنسبة لي هي عملية قرعة”.

ومن جانبه قال نجل جيب بوش مؤخرا أنه يتوقع أن يفكر والده في الأمر بشكل جدي فيما أشار جورج إلى أنه لا يدري بشكل مؤكد عما يدور في خلد أخيه جيب ولكنه توقع بأن احتمالات ترشحة ستكون 50 بالمائة.

أ ش أ