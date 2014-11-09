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وقفة احتجاجية لضحايا أتوبيس البحيرة أمام مبنى المحافظة‎

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وقفة احتجاجية لضحايا أتوبيس البحيرة أمام مبنى المحافظة‎ وقفة احتجاجية لضحايا أتوبيس البحيرة أمام مبنى المحافظة‎

أرشيفية

نظم العشرات من أقارب وزملاء الطلاب ضحايا حادث البحيرة الذى أسفر عن مصرع 18 شخصا وإصابة 18 آخرين  في وقفة إحتجاجية بالملابس السوداء، أمام مبنى المحافظة مساء اليوم الأحد.

ورفع المشاركون فى الوقفة صور ضحايا الحادث، مطالبين  باقالة المتسببين فى الحادث، وردد المشاركون هتافات”هو يشرب الحشيش و احنا أخواتنا يموتوا فطيس”و “يا لهوي يا لهوي على الكوابيس..أصحابنا ماتوا فى الأتوبيس” و “يا اللى بتسأل أحنا مين..أحنا اصحاب المحروقين”.

ورفع المشاركون فى الوقفة صور عدد من الضحايا كما رفعوا لافتات مكتوب عليها  ”تسليم الشغل لسائقين يتفادى أخطار الطرق دون تعاطى المخدرات – إحنا الجيل اللى حضر جنازات صحابه بدل ما يحضر أفراحهم – التعويض مش حل.. الحل تعديل الأخطاء لعدم التكرار ).

و عقب انتهاء الوقفه قام عدد من المشاركين بعمل مسيرة طافت شارعين بجانب المحافظة قبل أن تقوم قوات الامن بفضها سلميا.

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