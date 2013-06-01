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بالفيديو:الصفع لتكبير الصدر في تايلند؟

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بالفيديو:الصفع لتكبير الصدر في تايلند؟ بالفيديو:الصفع لتكبير الصدر في تايلند؟

تُعرف تايلند بسياحتها العلاجيّة، كما تُعرف بعمليّاتها الرخيصة لتكبير الثدي وشفط . لكن في العاصمة بانكوك، يبرز محلّ صغير للتجميل، ابتكر طريقة غريبة لتكبير الثديين.
تقوم التقنية التي يعتمدها هذا المحلّ على التجميل بالصفع، وذلك لتحسين قوام الجسد الأنثوي، وذلك بصفع الثديين بطريقة معينة لتكبيرهما بالإضافة إلى صفع المؤخّرة والوجه لتحسين شكلهما.
وأشارت وسائل الإعلام التايلنديّة إلى أنّ قامت بدراسة هذه الطريقة العلاجية لمدّة ستة أشهر قبل أن تُعطي وزارة الصحة التايلندية الإذن باستعمال هذه الطريقة.
وتُدير المحل كوناينغ توبنوم، التي تمارس طريقة الصفع التجميليّة منذ عشرين عاماً.

لذا لن نستغرب توافد السيّاح إلى تايلند عمّا قريب ليتمّ صفعهم لتجميل شكل أجسادهم.
فما رأيكِ وهل تجربين هذه الطريقة؟

 

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سيدتي

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