تنافس على الأناقة بين زوجات النجوم... فمن هي الفائزة؟

تحرص زوجات النجوم على الاهتمام بأنفسهنّ دائماً، خاصّة وأنهنّ عرضة للأضواء، تماماً كما أزواجهنّ. وفي الكثير من الحالات، تكون الزوجات مشهورات أيضاً، أو يصبحن من "المشاهير والنجوم" بعد الزواج. وطبعاً، غالبا ًما يكنّ جميلات وأنيقات. لكن من الأكثر تألّقاً؟ هذا ما سنعرفه.

من أبرز زوجات النجوم هذا العام، بالتأكيد، المحامية اللبنانيّة أمل علم الدين، التي تزوّجت مؤخراً من النجم العالمي George Clooney وقد استطاعت أن تحتلّ مركزاً مرموقاً على قائمة الأكثر أناقة، بخاصّة مع إطلالتها الأخيرة خلال الزواج الأسطوري وبعده. ومن الأنيقات أيضاً CamilaAlves زوجة الممثل الذي حصل على الأوسكار العام الماضي Matthew McConaughey، وأصبح من أهمّ نجوم هوليوود، وزوجته أصبحت من الأكثر أناقة، ويتنافس على إلباسها كبار مصمّمي الأزياء. أمّا عارضة الأزياء Rosie Huntington Whiteley وصديقة ممثل أفلام الحركة الشهير Jason Statham فمعروفة بإطلالاتها الرائعة وخياراتها المميّزة والعصريّة. وأما Emma Heming زوجة Bruce Willice فهي أنيقة جدّاً وذوقها رفيع في الموضة. والممثلة الشابّة Amber Heard صديقة الممثل Johnny Depp تمتلك أسلوباً رائعاً ومتمرّداً، وفيه لمسات من الـ Hippie Style. وعارضة الأزياء Suki Waterhouse صديقة الممثل Bradley Cooper أثبتت أنّها أنيقة وأسلوبها مميّز في الموضة، على منصّات عروض الأزياء وخارجها. وأخيراً Rachel Weisz زوجة الممثل Daniel Craig والتي تُعدّ من الأنيقات أيضاً، وصاحبة أسولب كلاسيكي وهادئ.

نحن اخترنا كلّاً من Rosie Huntington Whiteley وأمل علم الدين وAmber Heard على رأس القائمة، وأنت من تختارين؟ شاهدي الصور وأخبرينا.

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