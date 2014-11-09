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السيسي يستقبل رئيس أكبر شركة ألمانية متخصصة في تصميم ماكينات حفر وبناء الأنفاق

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السيسي يستقبل رئيس أكبر شركة ألمانية متخصصة في تصميم ماكينات حفر وبناء الأنفاق السيسي يستقبل رئيس أكبر شركة ألمانية متخصصة في تصميم ماكينات حفر وبناء الأنفاق

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية مع هيرينكنشت مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكبر شركة ألمانية متخصصة في تصميم وتصنيع ماكينات حفر وبناء الأنفاق بحضور كل من المهندس هاني عازر خبير الأنفاق العالمي ، واللواء كامل الوزيري رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ، بأن اللقاء استعرض نتائج الاتصالات التي تمت مع الشركة خلال الفترة الأخيرة لحفر الأنفاق كجزء من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها ، حيث أنه من المقرر أن يتم حفر عدد من الأنفاق أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة.

وأكد أن الرئيس السيسي شدد خلال اللقاء على ثلاثة عوامل تتعين مراعاتها لتنفيذ المشروع،وتتمثل في تنفيذ حفر وبناء الأنفاق في أقل وقت ممكن,على توفير التدريب اللازم لعدد من شباب المهندسين المصريين على استخدام ماكينات الحفر العملاقة التي سيتم تصميمها خصيصا لهذه الأنفاق،على أن يشمل التدريب نماذج محاكاة ومواقع عمل حقيقية توضح الشق التنفيذي، بحيث تكون المجموعات التي سيتم تدريبها تحت إشراف الخبراء الألمان،على أتم استعداد للبدء في العمل فور وصول الماكينات إلى مصر.

وأضاف أن الرئيس السيسي أوضح أن العامل الثالث يتعلق بالأسعار التي يتم التفاوض بشأنها مع الشركة، والتي ينبغي العمل على تخفيضها إلى أقصى حدٍ ممكن، مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتأكيدا لعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين الشعبين المصري والألماني، وكذا للتعبير عن دعم ألمانيا من خلال القطاع الخاص لعملية التنمية الجارية في مصر.

وأشار المتحدث الرسمي للرئاسة إلى أن رئيس الشركة الألمانية أعرب عن تفهمه الكامل تقديرا لمصر ودورها في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، مؤكداً على قيام شركته ببذل أقصى الجهود الممكنة للتعجيل بإنجاز التصميمات حتى يتم البدء بشكل فوري في عملية التنفيذ.

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