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مجدي يعقوب يكشف تفاصيل لقاء السيسي مع «استشاري علماء مصر»

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قال الدكتور مجدي يعقوب، عضو المجلس الاستشاري لعلماء ، إن اللقاء الذي عقده أعضاء المجلس، مع الرئيس عبد الفتاح ، جعله يشعر بالتفاؤل، خاصة بعد أن شدد السيسي، على أعضاء المجلس بضرورة مشاركة الشباب في الأنشطة العلمية.

وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن أبرز ماتم الاتفاق عليه من قبل أعضاء المجلس، هو تصميم وإقامة قرى سكانية خالية من المشاكل البيئية، بالإضافة إلى عقد اجتماع بين كافة أعضاء المجلس كل 3 أشهر.

وأوضح أن «المجلس ناقش مشروعات تخص مشاكل الصحة والطاقة ويتم الحرص على إيجاد حلول غير مكلفة للمشاكل التى تواجهها مصر»، موضحًا أنهم يحرصون على البدء في تنفيذ المشروعات التي تساهم في حل المشكلات العاجلة لمصر، كما أن اعضاء المجلس عاكفون على العمل لإيجاد حلول للمشاكل وسرعة تطبيقها، وأن أحمد عكاشة سيتولى مهمة لقاء الشباب المرشحين للتعاون مع المجلس الاستشاري.

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