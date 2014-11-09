جنايات أسيوط تستدعي شاهد الإثبات بقضية اتهام 33 شخص بالانتماء للإخوان

استدعى المستشار عبدالهادي خليفة رئيس محكمة جنايات أسيوط شاهد الإثبات الأول النقيب عبدالمجيد مختار عبدالمجيد معاون مباحث قسم ثان أسيوط ومحرر محضر الضبط للمرة الثالثة في نفس اليوم لمناقشته في القضية رقم 1728 ثان أسيوط والمتهم فيها 33 شخصاً بإنضمامهم إلي جماعة الإخوان المسلمين والتظاهر في ذكرى 25 يناير.

> وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة، ومحمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد عضوين، وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ.

واستمع رئيس المحكمة في المرة الاولى الى شاهد الإثبات الأول ومحرر محضر الضبط الى أقواله حول الواقعة وكيفية الضبط كما ناقشه الشهود في أقواله وعقب خروجه من القاعة قال دفاع المتهمين إنه مثبت في دفتر أحوال القسم بند ” 2 ” الخاص بالحضور في القسم فاستدعى رئيس المحكمة الشاهد مرة أخرى وناقشه في هذا الشان .

وقال الشاهد إن البند ” 2 ” هذا بند دائم يكتب فيه جميع قوة القسم وليس خاصة بالحضور والإنصراف.

> وانصرف الشاهد وطلب الدفاع بضم دفتر أحوال ادارة البحث عن يوم الواقعة 25 يناير 2014 ورفعت المحكمة الجلسة لحين إحضار الدفتر وعقب إحضار الدفتر واصلة المحكمة الجلسة وقامت بإستدعاء الشاهد مرة ثالثة وقامت بموجهته ببعض أقواله فى المحضر.