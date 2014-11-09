محافظ الشرقية : توفير رغيف الخبز بجميع قرى ونجوع المحافظة

أكد الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان، محافظ الشرقية فى اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية بمركز بلبيس أن الوحدة المحلية هى أساس الفشل أو النجاح التى تقتضيها منظومة الخبز حيث أنها هى التي تحدد معايير التطبيق .

وأضاف المحافظ أن بلبيس من أصعب المراكز التي واجهت مشاكل فى تطبيق منظومة الخبز الجديدة فرغم أنه تم ضخ 890 شكارة صغيرة إلى 235 مخبز إلا انه لا زالت هناك مشكلة ولا بد من إيجاد حل فوري لهذه المشكلة لآن الهدف من منظومة الخبز الجديدة هو توفير رغيف مدعم مطابق للمواصفات طوال اليوم ، وأن يتم فتح المخابز دون تحديد مواعيد للغلق أو لنهاية العمل بها ، مشدداً على أهمية جودة الخبز.

كما كلف المحافظ العميد حاتم زكريا ، مدير عام المخابز الآلية بالصيادين بضخ كميات من الخبز ويتم نقله بسيارات المحافظة دون أدنى تكلفة على المستهلك ليصل إلى كل قرية ونجع حسب احتياجات المواطنين على أن يتم ذلك فوراً بعد تكليف حمدي الشربينى – وكيل وزارة التموين بالشرقية بضرورة توفير ما يلزم من ماكينات لكل سيارة ليتم ضخها جميعاً فى آن واحد فى الصباح الباكر حتى يخف الضغط والزحام على المخابز الخاصة .