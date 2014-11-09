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هند صبري ومروان حامد يدعمان "وردة"

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هند صبري ومروان حامد يدعمان "وردة" هند صبري ومروان حامد يدعمان "وردة"

الأحد 09-11-2014 13:47

قبل أسبوع من انطلاق عروضه التجارية على 60 شاشة مصرية وعربية، دعم العديد من النجوم والسينمائيين فيلم "وردة"، وسط اهتمام جماهيري ملحوظ بدأ بإطلاق المقدمة الإعلانية الأولى للفيلم، وتزايد تدريجياً بسبب الغموض الذي يحيط بأحداثه وعدم ظهور أبطال الفيلم حتى الآن، ومن المقرر عرضه يوم الخميس 13 نوفمبر الجاري.
الصفحة الرسمية لنجمة فيلم الجزيرة هند صبري على فيس بوك نشرت الإعلان الرسمي للفيلم، وهو ما تكرر مع الصفحة الرسمية لفيلم "الفيل الأزرق" للمخرج مروان حامد، في سابقة هي الأولى من نوعها أن يدعم صناع أفلام حققت أعلى الإيرادات فيلماً جديداً لم يصل بعد إلى دور العرض.
من جانبه قال المخرج عمرو سلامة صاحب فيلمي "لا مؤاخذة" و"صنع في " أن "وردة" فيلم رعب مصري مصنوع بحرفية ودعا الجمهور لمشاهدته فور طرحه في دور العرض لضمان نجاح مثل هذه التجارب المغايرة للسائد في شباك التذاكر، ووصف سلامة الفيلم بأنه دليل على شجاعة صنّاعه.
وتأتي تلك الإشادات لتمهد لاحتلال "وردة" مكانة متميزة في قائمة أفضل إنتاجات السينما المصرية لعام 2014.
"وردة".. فيلم روائي أخرجه هادي الباجوري، ومن تأليف محمد حفظي، وهو من إنتاج The Producers وفيلم كلينك بالتعاون مع أروما بيكتشرز، وسوف يتم إطلاقه في دور العرض من خلال شركة MAD Solutions التي تتولى توزيعه.

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