أصدقاء خالد صالح يجتمعون في حفل تأبينه

نظّمت كلية الحقوق في جامعة القاهرة، ندوة لتأبين الفنان خالد صالح، بحضور رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار، وعميد الكلية عمر سالم، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف.

وخلال الحفل، منح المنظمون درع تكريمي للفنان الراحل، تسلّمه ابنه أحمد، الذي حرص على الحضور مُبكراً، وسط ترحيب كل الفنانين أصدقاء الصالح الذين عملوا معه، وارتبطوا به بشكل كبير.

ومن الفنانين الذين حضروا حفل التأبين: عزت العلايلي، وخالد يوسف، ومحمد هنيدي، وعمرو عبد الجليل، وحسن الرداد، وهاني رمزي، وألفت عمر، والكاتب محفوظ عبد الرحمن، وسمير عبد العزيز، والمنتج عصام شعبان، والمنتج هاني كشكوش، وفتوح أحمد، ومحمد كريم، وصبري فواز وغيرهم.

وأثناء الحفل، تحدّث كل فنان عن عمق علاقته بالراحل، ومدى انسانيته وأخلاقه العالية التي جعلت منه شخصية محبوبة لدى كل من التقى به ولو لمرة واحدة.

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