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عزاء مريم فخر الدين خالٍ من المعزين

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عزاء مريم فخر الدين خالٍ من المعزين عزاء مريم فخر الدين خالٍ من المعزين

الأحد 09-11-2014 18:17

عاشت النّجمة الراحلة مريم فخر الدين حياتها وحيدة، وعندما فارقتها كانت أيضا وحيدة، إذ لم يحضر جنازتها وعزائها إلاّ عدد قليل جداً من المعزيين والفنانين.

وأبرز من حضر العزاء كل من: نقيب الممثلين أشرف عبد الغفور، والنقيب السابق أشرف زكي، وسامح الصريطي، ومحمد أبو داوود، وأحمد بدير، ودلال عبد العزيز وميرفت أمين.

 

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